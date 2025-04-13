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Sultangazi'de Çocukların Tehlikeli Oyunuyla İlgili Şok Anlar

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Sultangazi'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğun boş bir arazide etrafa rastgele ateş açması mahalle sakinlerini korkuttu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Boş arazide etrafa rastgele ateş açtılar

İSTANBUL - Sultangazi'de eline silah alan yaşları 18'den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir arazide etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline silah alan yaşları 18'den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir araziye giderek etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, çocuklar şarjörün bitmesiyle araziden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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