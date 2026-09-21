Sultangazi'de bulunan erkek cesedinin 8 gündür aranan kişiye ait olduğu düşünülüyor

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İstanbul Sultangazi'de taş ocaklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre çalışma alanında bir işçi, kokuların geldiği yere baktığında bir erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin Sultagazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve 8 gündür aranan Mustafa Dinler'e (49) ait olduğu düşünülüyor. Cesedin kimliği yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı