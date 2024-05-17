Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı
İSTANBUL - Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.