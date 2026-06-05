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Sultangazi'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

Sultangazi'de alışveriş merkezine silahlı saldırı
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İstanbul Sultangazi'de motosikletli bir şüpheli, Vega AVM önünde silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar AVM'nin camlarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosikletli bir şüpheli, alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar alışveriş merkezinin camlarına isabet ederken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi'de bulunan Vega AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin önüne motosikletle gelen saldırgan, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu alışveriş merkezinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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