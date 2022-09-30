Son Dakika | Sultanbeyli'de trafikte tehlikeli oyun kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Sultanbeyli'de trafikte tehlikeli oyun kamerada Sultanbeyli'de patenleriyle İETT otobüsünün arkasında yolculuk eden 5 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı. Sultanbeyli'de trafikte tehlikeli oyun kamerada İSTANBUL - Sultanbeyli'de patenleriyle İETT otobüsünün arkasında yolculuk eden 5 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı. Durağa yanaşmasının ardından otobüsün arkasından ayrılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Sultanbeyli'de patenli 5 gencin trafikte tehlikeli yolculuğu adeta yürekleri ağza getirdi. Gençler, sürücülere korku dolu anlarlar yaşattı. Yolda patenleri ile kayan 5 genç, İETT otobüsüsün arkasına takılarak adeta ölüme davetiye çıkardı. Sürücülerin kornayla otobüs şoförünü uyarmasının ardından İETT şoförü durağa yanaştı. Otobüsün arkasından ayrılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik İETT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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