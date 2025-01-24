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Sultanbeyli'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

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Sultanbeyli'de 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma oluşmadı.

Sultanbeyli'nde 5 katlı iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan bin metrekarelik atölye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde 14. 40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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