Suç makinesi şafak operasyonuyla yakalandı

10 ayrı suçtan firari olarak aranan şüpheli asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Aksaray'da uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşıma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, hırsızlık, korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, karşılıksız yararlanma suçu gibi 10 ayrı suçtan firari olarak aranan şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden asayiş ekipleri şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonla H.B. 40 isimli şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine getirilen şüpheli H.B. sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY