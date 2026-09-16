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Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Tekirdağ’da yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'da yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi Marakaş Altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sulamasında kullanılan yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya bir koyun düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Koyunun kuyuya düşerken hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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