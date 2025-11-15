Stockholm'de çift katlı otobüs kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün durağa daldığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Östermalm semtindeki Valhallavgen Sokağı'nda dün çift katlı bir otobüsün durağa daldığı kazanın bilançosu netleşti. Polisten yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı ve ölüme sebebiyet verme ve bedensel zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı. Olayın kasıtlı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığı vurgulandı. - STOCKHOLM