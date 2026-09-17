Haberler

Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+89 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi. Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade: Annem şahsa bağırdı

Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu