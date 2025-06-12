Sözlü Tacize Uğrayan Kadın, Tacizciyi Bacağından Vurdu

Sözlü Tacize Uğrayan Kadın, Tacizciyi Bacağından Vurdu
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bir kadın kendisine sözlü tacizde bulunan şahsı tabancayla yaraladı. Olayın ardından kadının sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahsı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. N.Ş. ise yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. cep telefonu ile kaydettiği S.D.'nin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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