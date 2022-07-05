Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptığı aracı devrildi - Haberler

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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptığı aracı devrildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aksaray'da eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

3 Mayıs'ta Aksaray - Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

ŞARAMPOLE UÇTULAR

İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollamak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUKLARI TESELLİ ETTİLER

Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Güncel Haberler

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