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Kripto dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

Kripto dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
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Batman merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Batman merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Telegram üzerinden oluşturulan yatırım grubunda "Çok para kazanacaksınız" vaadiyle bir vatandaşa değersiz kripto para satıldığı ve mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlık takip ve analiz sistemi aracılığıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirin blokzincir üzerindeki hareketlerini inceledi. Yürütülen dijital takip sonucunda, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen 9 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.

Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 sım kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 3 kilo 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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