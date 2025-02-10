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Sosyal Medyada Tabanca Pozu Veren Şahıs Yakalandı

Sosyal Medyada Tabanca Pozu Veren Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde sosyal medyada elinde tabanca ile fotoğraf paylaşan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sosyal medyada elinde tabanca ile fotoğraf paylaşan bir kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi'nde bir şahsın elinde silahla paylaştığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Durumu tespit eden ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, yetkililer halkın güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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