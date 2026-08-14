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Yatağan'da Sosyal Medya Paylaşımlarına Gözaltı

Yatağan'da Sosyal Medya Paylaşımlarına Gözaltı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından organize suç örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı ve silah içerikli görüntüler yayınladığı tespit edilen Y.K. isimli şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Evinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yatağan'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden organize suç örgütünü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı ve silah içerikli görüntüler yayınladığı tespit edilen Y.K. isimli şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada, Y.K.'nin sosyal medya hesapları üzerinden organize suç örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı ve silah paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin ikametinde ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan Y.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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