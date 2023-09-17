Sosyal Medya Kullanıcısı Camide Alkol İçtiğini Paylaşan Tutuklandı

Sosyal medyada camide alkol şişesiyle çektiği fotoğrafı paylaşan ve provokatif bir mesaj yazan sosyal medya kullanıcısı Safa Yasin Ö., tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Ö., olayın Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde gerçekleştiği tespit edildi.

SOSYAL medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse?" diye yazan sosyal medya kullanıcısı Safa Yasin Ö.(19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." diye yazan Safa Yasin Ö.(19) isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı. Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.