İçerik üreticisi Fatma Soydaş tutuklandı
Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.
Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı