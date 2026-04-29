Sosyal medya hesabından tehdit paylaşımları yapan öğretmen akıl hastanesine yatırıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan M.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adli makamlarca, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

İddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretnmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı. Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı