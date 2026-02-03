Fenomen Mükremin Gezgin 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' suçlarından gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL