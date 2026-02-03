Haberler

Fenomen Mükremin Gezgin 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' suçlarından gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk işlemleri yarın gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

