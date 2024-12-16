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Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 6 Gözaltı

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 6 Gözaltı
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Van merkezli jandarma ekipleri, sosyal medya dolandırıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Van Valiliği, vatandaşların alışveriş sitelerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Van merkezli 4 ilde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak İpekyolu ilçesinde yaşanan olayda bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. H.A. isimli vatandaş, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu almak istediği şahsın hesabına para göndererek dolandırıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan titiz çalışmalar sonucunda 16 Kasım 2024 tarihinde Van merkezli İstanbul, Mersin, Sakarya, Hatay ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için siber vatanda da suç ve suçlulukla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın özellikle alışveriş siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmaları, güvenilir olmayan sitelere ve kişilere itibar etmemeleri ve şüpheli durumlarda hemen kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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