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Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi

Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, sürücü O.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı ve belge süresinin dolduğu tespit edildi. Sürücüye iki ayrı ihlalden toplam 204 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurallara uymayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyguladığı önleyici devriyeler esnasında şüpheli bir araçta kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde sürücü O.Ç.'nin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı ve belgenin de geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi.

Sürücüye 'Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak' ve 'Geçerlilik Süresi Dolmuş Belge ile Araç Kullanmak' ihlallerinden toplam 204 bin 712 lira idari yaptırım uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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