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Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da briket üretim tesisinde dengesini kaybederek harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'da briket üretim tesisinde dengesini kaybederek harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde briket üretimi yapan tesiste çalışan İ.Ç. (59), bir anda dengesini kaybedince harç kazanına düştü. Çabuk'un harç kazanına düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları kazanı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldızlı Mahallesi Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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