16 yaşındaki çocuk, sigara nedeniyle tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yaşındaki çocuk, sigara nedeniyle tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki şahıs, evde oturduğu sırada sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı 35 yaşındaki babasını tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şahıs, kısa sürede yakalandı.

 - Güncelleme:

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı.

BABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Bıyıklı Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title