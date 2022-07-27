16 yaşındaki çocuk, sigara nedeniyle tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Konya'da 16 yaşındaki şahıs, evde oturduğu sırada sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı 35 yaşındaki babasını tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şahıs, kısa sürede yakalandı. Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. BABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. YAKALANDI Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Bıyıklı Konya 3. Sayfa Haberler

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