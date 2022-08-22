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Son Dakika | Samsun'da 7. katın balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Samsun'da 7. katın balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı. Çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti. Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deniz Çakır Samsun Çocuk 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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