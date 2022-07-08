Halk otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü öldü! Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'da seyir halinde olan sürücü Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami Dikilitaş yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un yakarışı yürek dağladı. Öte yandan ölen sürücünün, dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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