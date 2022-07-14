Son Dakika | Niğde'de hız ölüm getirdi Bir son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlara çarparak durabildi. Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Bor ilçe istikametine seyreden Emre Dilbaz (27) yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil, Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki 4 ağacı kırarak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 15 metre karşı yola savrulan aracın sürücüsü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Dilbazın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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