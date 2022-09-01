Son Dakika | Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Malatya'da kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarparak takla attı. Malatya'da kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarparak takla attı. Feci kaza anne-oğul hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 sularında Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (51) idaresindeki 67 AAV 724 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Gülhan Aslan (39) ile oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile R.C.A. (11) yaralandı. Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı sürücü Darende Devlet Hastanesi'ne durumu ağır olan R.C.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Darende Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.