Son dakika! Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika! Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife günü dahil Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında 5 günde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife günü dahil Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında 5 günde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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