Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi Son dakika 3. sayfa haberi... Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi. Kars Boğatepe köyü mevkide 2 aracın çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş için tören düzenlendi. Kars Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ardından Jandarma Astsubay Mustafa Gümüş'ün öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından dua edilmesinin ardından, Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandı. Törene, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Çelik, jandarma ve emniyet personelleri katıldı. İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - 3. Sayfa Amasya Gümüş Kars 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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