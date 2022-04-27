Son dakika... Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyorKilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
FIRAT, MALATYA (İHA) - Kahramanmaraşlı şehit Er Fırat Canlı, son yolculuğuna uğurlanıyor
KAHRAMANMARAŞ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Afşin İlçesi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan şehidin için Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş - 3. Sayfa