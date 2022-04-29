Son Dakika | İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı.
İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
İSTANBUL - İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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