Son Dakika | İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı

İkitelli'de feci kaza... İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı

İSTANBUL - İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa