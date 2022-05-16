Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı - Haberler

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Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde iddiaya göre Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti.

YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - 3. Sayfa

Uzman Çavuş, Hisarcık, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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