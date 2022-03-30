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Son dakika haberleri | Ukrayna, Rus askerlerini pusuya düşürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Ukrayna, Rus askerlerini pusuya düşürdü

Son dakika haberler: Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırıları sürerken, Ukrayna askerleri Rus ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukraynalı askerlerin insansız hava aracı (İHA) destekli sürdürdükleri operasyonlarda Rus askeri konvoyunu pusuya düşürdüğü görülüyor. Birçok Rus zırhlısının imha edildiği operasyonda, çok sayıda Rus askeri de öldürüldü. Operasyonda imha edilen askeri araçlara ve ölen Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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