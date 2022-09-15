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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 100 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 100 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saray Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde halk arasında Ladin Mahallesi olarak da anılan Ayaspaşa Mahallesi 100. Yıl Atatürk Caddesi Ladin Sokak ve çevresinde asayiş ve narkotik konuları ile ilgili olarak önceden belirlenen 18 ayrı adrese toplamda 100 polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Sabah erken saatlerde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Narkotik Ekipleri tarafından önceden tespit edilen 18 ayrı adrese narkotik köpeklerinin de katılımıyla şafak baskını düzenlendi. Yapılan aramalarda suç unsurları tespit edilirken, baskında gözaltına alınan 5 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Saray 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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