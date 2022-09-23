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Son dakika haberleri! Tarsus'ta ev yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Tarsus'ta ev yangını

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkistan Cad. No. 65 adresinde bulunan İ.A.'nın kiracı olarak ikamet ettiği iki katlı evin son katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Şans eseri yaralanan olmadığı yangında, oturma ve yatak odasında maddi hasar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Türkistan Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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