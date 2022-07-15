Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti Antalya'da marketten süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalık geçirip kaldırım üzerinde hayatını kaybetti.

Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da marketten süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalık geçirip kaldırım üzerinde hayatını kaybetti. Yanındaki süt kutusu dikkat çekerken dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi, "Ölüme gittiğini bilsem vedalaşırdım" dedi.

Olay, Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki kaldırımda meydana geldi. Marketten süt almak için evinden çıkan 70 Yaşındaki İmam Balkıs kaldırım üzerinde ölü bulunurken, ölümünden dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi ise olanlara inanamadı.

"Ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım"

Lütfi Yalçınkaya, "Bana gelip süt sordu, ben de süt satmadığımızı söyledim. Tekrar yanıma geldi, nereden geldin dediğimde sütü aldım eve doğru gidiyorum dedi. Ben gitti sandım, ancak bizim karşımızdaki sitenin kapıcısı, abi seninle konuşan adam orada yatıyor ölmüş galiba dedi. Bende nasıl olur daha yeni konuştuk dedim. Yanına gidip baktım adam hayatını kaybetmişti. Sonrasında polisi çağırdım. Adam evine gidiyordu, ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title