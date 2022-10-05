Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 ölü

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alıç toplamak için kırsala çıkan 3 kişi dönüş yolunda kaza geçirdi, takla atan araçtan fırlayan üç kişide olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belen mevkiinde gerçekleşti. Kazada, Dursun Canpolat idaresindeki 58 HE 486 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla atarak şarampole uçtu. Takla araçta bulunan sürücü, İpek Canpolat ve Ayşe Esen araçtan fırlayarak çevreye saçıldı. Olayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında 3 kişinin de öldüğü tespit edildi. Kazada ölenlerin alıç toplamak için kırsala çıktıkları tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.