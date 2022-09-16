Son dakika haberleri | Sepetli motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sepetli motosikletin park halindeki römorka arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sepetli motosikletin park halindeki römorka arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Ş.'nin kullandığı plakasız sepetli motosiklet, çukurdan kaçmak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki römorka arkadan çarptı. Kazada, sürücü Tayfun Ş. ile motosiklette beraber yolculuk ettiği Metehan Ö. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan sürücü Tayfun Ş. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Metehan Ö.'nün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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