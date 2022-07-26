Tarla meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisine satırla saldıran şahıs kamerada - Haberler

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Tarla meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisine satırla saldıran şahıs kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Öte yandan şahısların arasında daha önceden bir tarla meselesi olduğu bilgisi edinildi.

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Şanlıurfa'da bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı.

SALDIRI SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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