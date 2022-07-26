Tarla meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisine satırla saldıran şahıs kamerada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Öte yandan şahısların arasında daha önceden bir tarla meselesi olduğu bilgisi edinildi. Şanlıurfa'da bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı. SALDIRI SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTILAR Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı. SAĞLIK DURUMU İYİ Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 3. Sayfa AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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