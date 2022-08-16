Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Hudut karakoluna roketli saldırı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da Hudut karakoluna roketli saldırı Saldırıda yaralanan askerler helikopterlerle hastaneye kaldırıldı TSK, saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Şanlıurfa'da Hudut karakoluna roketli saldırı Saldırıda yaralanan askerler helikopterlerle hastaneye kaldırıldı Tsk, saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan askerler helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken TSK, saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan Şanlıurfa TSK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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