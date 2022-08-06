Pes dedirten hırsızlık: Çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı Pes dedirten hırsızlık: Çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı Bursa'da çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık: Çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı BURSA - Bursa'da çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı. Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekçek arabalı şüpheli bir şahıs çöp kovasını gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, çöp kovasını çekçek arabasının içine atarak kısa sürede bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Haberler

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