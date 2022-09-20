Son dakika haber | Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde büyük yangın...Alevler gökyüzünü sardı, yangın kontrol altına alınamıyor 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde büyük yangın. Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde büyük yangın...Alevler gökyüzünü sardı, yangın kontrol altına alınamıyor Yemekhanede çıkan yangının dumanı şehir merkezini sardı ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Atatürk Üniversitesi Erzurum 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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