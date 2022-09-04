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Son dakika haberleri... Nizip'te orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Nizip'te orman yangını

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ormanlık alanın iki farklı bölgesinde yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ormanlık alanın iki farklı bölgesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Nizip ilçesinde bulunan Keklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İki ayrı noktada çıkan yangınların ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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