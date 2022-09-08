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Son dakika haberleri... Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi kesintisiz sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren ekipler, 3 ayrı çalışmada, 1 adet glock marka tabanca, 71 adet fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 adet İOS işlemcili cep telefonu ele geçirdi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltında alınırken zanlılara "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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