Son dakika haberleri! Lastiği fırlayan aracın sürücüsü kazada hafif yaralandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında tekerleği fırlayan sürücü hafif yaralandı.

?Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu Şahintepe mevkiinde meydana geldi. BMW marka 67 AAE 141 plakalı aracın sürücüsü seyir halinde iken sol ön lastiği aniden fırladı. Ön lastiğin bağlantılarından koparak ayrılması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkartıp ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK