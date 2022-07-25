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Son dakika haber... Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı Kilis'te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylak Mahallesi Hulkdede Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu yaralanan M.H.K., A.K. ve H.K. olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve gözaltına alınması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

kavga Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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