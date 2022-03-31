Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kadir Özçelik, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de 29 Mart Salı günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kadir Özçelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Beyciler Kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Özçelik için cenaze töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kadir Özçelik'in cenaze törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve yakınları katıldı. Özçelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cenaze, Düzce, Salı, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title