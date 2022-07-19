Kaza yapan otomobil alev topuna döndü - Kaza yapan otomobil alev topuna döndü Afyonkarahisar-Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtuldu. - Kaza yapan otomobil alev topuna döndü AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtuldu. Kaza; Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi Gömü bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Daha sonra bir anda alev topuna dönün otomobil yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili büyük bir çaba sonucu söndürmeyi başardı. Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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