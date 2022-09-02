İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ŞOFÖR GÖZALTINDA Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahadır Erdem Eskişehir İYİ Parti 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.