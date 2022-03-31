İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti- Saniyelerle yarışan ambulans trafik kavgası yüzünden ilerleyemedi, o anlar...

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden bir süre tartışan grup daha sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti. Trafikteki bazı sürücülerde araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı. Emniyet şeridi kapanan yolda saniyeler ile yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Tüm yaşananlar o esnada trafikte bulunan başka bir aracın içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.